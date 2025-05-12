Чи зустрінуться Зеленський і Путін в Стамбулі: оцінка експерта

"Скажімо так, вона (зустріч Зеленського і Путіна - ред.) поки що близька до нуля, але не абсолютно. Я думаю, що Путін може приїхати до Стамбула, якщо дуже наполегливо його попросить про це Дональд Трамп. Якщо у Путіна зрозуміють, що Трамп може зірватися з переговорного "гачка", і треба якось відповісти Зеленському", - зазначив політолог.

Психологічний двобій лідерів

На його думку, Путін може прийняти "гостру тактичну боротьбу на зустрічних курсах", тоді зустріч із Зеленським відбудеться. Однак поки що це мало імовірно.

"Але навіть якщо вона відбудеться, я не очікую там якогось конкретного результату. Це ж не про переговори, це такий психологічний двобій. Як перед чемпіонським матчем відбувається дуель поглядів. Коли два боксера дивляться один на одного і так психологічно тиснуть один на одного. От щось подібне може бути у Путіна і Зеленського", - спрогнозував експерт.

Рукостискання Зеленського і Путіна

За словами Фесенка, така психологічна дуель може бути цікавою з погляду того, хто з лідерів як буде поводитися. Але очікувати від них рукостискання навряд чи варто, хоча зараз вже обговорюють таку можливість.

"Ну майже напевно можна сказати, що для Зеленського це неприйнятно. Рука Путіна токсична в прямому і переносному сенсі. Я думаю, що і сам Путін теж не хоче цього. Але це прямо протилежна ситуація в порівнянні з тим, що було у Зеленського з Путіним у 2019 році, або, наприклад, у Порошенка з Путіним у 2015-му. Тоді теж обговорювали, чи відповідати на рукостискання або ні. Ну погодилися, що це треба зробити", - розповів Фесенко.

Але під час повномасштабної війни, яку веде Путін, навряд чи реальне рукостискання, додав політолог.

"Це просто нереально. Тому саме оцей психологічний антураж, оце відео, як вони один на одного реагують, оце буде цікаво. Але це не про переговори. Це, скоріше, політика психологічного двобою, а не переговори як такі", - поміркував політолог.

Зустріч української і російської делегацій

Загалом же, на думку Фесенка, зустріч між українською і російськими делегаціями можуть відбутися 15 травня.

"Сама вірогідність таких переговорів 15 травня значно зросла після заяви Трампа. Ми не можемо відмовитись, росіяни запропонували, тому якісь переговори мають відбутися. Тобто вірогідність переговорів достатньо велика. Але результату від цих переговорів я не очікую. Тому що невідомий формат переговорів, їх рівень", - пояснив політолог.

Медіатор в переговорах України та Росії

Фесенко упевнений, що у будь-якому випадку делегація потрібний перемовник у Стамбулі. Однак поки немає відповіді, буде це Туреччина чи США, і це ставить під сумнів результати переговорів.

"Йдеться про третю сторону. Тому що мені важко уявити, як будуть між собою вести переговори представники Росії та України після такої війни. У 2022-му році це було можливо, але зараз зовсім інша ситуація. Це означає, що вийти на якісь домовленості вже 15 травня навряд вийде", - вважає політолог.

На думку Фесенка, можна домовитись про продовження перемовин, але Росія може свідомо затягувати переговори, просто імітувати їх.