Психологічна підтримка ветеранів: в Україні відкрили набір фахівців

Мінветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Міністерство у справах ветеранів України оголосило про впровадження програми надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць.
Програма передбачає трирівневу систему допомоги:
Вартість наданих послуг відшкодовуватиме Мінветеранів, зокрема:
Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду, спеціалізації та сертифікації фахівців.
Другий рівень (спеціалізована психологічна допомога):
Послуги можуть надаватися у форматах: стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.
Переваги для надавачів послуг:
Долучитися до програми можуть усі юридичні особи, крім тих, які вже працюють за договором із НСЗУ.
Нагадаємо, що у 2024 році Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск експериментального проекту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.