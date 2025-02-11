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Психологічна підтримка ветеранів: в Україні відкрили набір фахівців

Фото: Мінветеранів шукає фахівців (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Мінветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про впровадження програми надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць.

Як працюватиме програма

Програма передбачає трирівневу систему допомоги:

  • Соціально-психологічна підтримка.
  • Спеціалізована психологічна допомога.
  • Комплексна медико-психологічна реабілітація.

Вартість наданих послуг відшкодовуватиме Мінветеранів, зокрема:

  • спеціалізованим закладам різних форм власності;
  • фізичним особам-підприємцям (ФОП).

Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду, спеціалізації та сертифікації фахівців.

Як стати надавачем послуг

Другий рівень (спеціалізована психологічна допомога):

  • Юридичні особи незалежно від форми власності;
  • ФОП із необхідною освітою та досвідом роботи;
  • ФОП, які мають відповідних фахівців у трудових відносинах.

Третій рівень (комплексна медико-психологічна реабілітація):

  • Юридичні особи з ліцензією на медичну практику та спеціалізованими підрозділами (центрами реабілітації, відділеннями психотерапії тощо);
  • ФОП із ліцензією на медичну практику та спеціалізованими структурами.

Основні вимоги до фахівців

  • Вища освіта за спеціальностями "Психологія", "Медична психологія" або "Медицина" (спеціалізація з психотерапії, психіатрії тощо);
  • Досвід роботи: від 1 року у сфері охорони здоров'я / 2 роки за фахом;
  • Проходження професійного навчання або атестації за останні 2 роки;
  • Для психотерапії ПТСР та інших розладів - наявність сертифікації за міжнародно визнаними методами (CBT, EMDR, IFS тощо);
  • Супервізія та інтервізія - обов’язкові умови для роботи.

Як подати заявку

  • Підготувати документи (кваліфікаційні сертифікати, дипломи, підтвердження досвіду роботи, ліцензію для медичних практик);
  • Надіслати заяву на реєстрацію: psy_registry@mva.gov.ua;
  • Підписати договір із Мінветеранів;
  • Почати надання послуг та вести документацію.

Послуги можуть надаватися у форматах: стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.

Переваги для надавачів послуг:

  • Гарантована державою оплата;
  • Прозорі умови роботи;
  • Довгострокова перспектива співпраці;
  • Професійна підтримка та підвищення кваліфікації;
  • Можливість допомогти ветеранам адаптуватися в суспільстві.

Долучитися до програми можуть усі юридичні особи, крім тих, які вже працюють за договором із НСЗУ.

Нагадаємо, що у 2024 році Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск експериментального проекту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.

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