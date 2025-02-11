Психологическая поддержка ветеранов: в Украине открыли набор специалистов

Министерство по делам ветеранов Украины объявило о внедрении программы предоставления бесплатной психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц.

Как будет работать программа

Программа предусматривает трехуровневую систему помощи:

Социально-психологическая поддержка.

Специализированная психологическая помощь.

Комплексная медико-психологическая реабилитация.

Стоимость предоставляемых услуг будет возмещать Минветеранов, в частности:

специализированным учреждениям различных форм собственности;

физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).

Размер возмещения увеличен в три и более раз в зависимости от опыта, специализации и сертификации специалистов.

Как стать поставщиком услуг

Второй уровень (специализированная психологическая помощь):

Юридические лица независимо от формы собственности;

ФЛП с необходимым образованием и опытом работы;

ФЛП, которые имеют соответствующих специалистов в трудовых отношениях.

Третий уровень (комплексная медико-психологическая реабилитация):

Юридические лица с лицензией на медицинскую практику и специализированными подразделениями (центрами реабилитации, отделениями психотерапии и т.д.);

ФЛП с лицензией на медицинскую практику и специализированными структурами.

Основные требования к специалистам

Высшее образование по специальностям "Психология", "Медицинская психология" или "Медицина" (специализация по психотерапии, психиатрии и т.д.);

Опыт работы: от 1 года в сфере здравоохранения / 2 года по специальности;

Прохождение профессионального обучения или аттестации за последние 2 года;

Для психотерапии ПТСР и других расстройств - наличие сертификации по международно признанным методам (CBT, EMDR, IFS и т.д.);

Супервизия и интервизия - обязательные условия для работы.

Как подать заявку

Подготовить документы (квалификационные сертификаты, дипломы, подтверждение опыта работы, лицензию для медицинских практик);

(квалификационные сертификаты, дипломы, подтверждение опыта работы, лицензию для медицинских практик); Отправить заявление на регистрацию : psy_registry@mva.gov.ua;

: psy_registry@mva.gov.ua; Подписать договор с Минветеранов;

Начать предоставление услуг и вести документацию.

Услуги могут предоставляться в форматах: стационарно, амбулаторно или дистанционно.

Преимущества для поставщиков услуг:

Гарантированная государством оплата;

Прозрачные условия работы;

Долгосрочная перспектива сотрудничества;

Профессиональная поддержка и повышение квалификации;

Возможность помочь ветеранам адаптироваться в обществе.

Приобщиться к программе могут все юридические лица, кроме тех, которые уже работают по договору с НСЗУ.