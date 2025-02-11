Психологическая поддержка ветеранов: в Украине открыли набор специалистов

Министерство по делам ветеранов Украины объявило о внедрении программы предоставления бесплатной психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и семьям павших защитников и защитниц.
Как будет работать программа
Программа предусматривает трехуровневую систему помощи:
- Социально-психологическая поддержка.
- Специализированная психологическая помощь.
- Комплексная медико-психологическая реабилитация.
Стоимость предоставляемых услуг будет возмещать Минветеранов, в частности:
- специализированным учреждениям различных форм собственности;
- физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).
Размер возмещения увеличен в три и более раз в зависимости от опыта, специализации и сертификации специалистов.
Как стать поставщиком услуг
Второй уровень (специализированная психологическая помощь):
- Юридические лица независимо от формы собственности;
- ФЛП с необходимым образованием и опытом работы;
- ФЛП, которые имеют соответствующих специалистов в трудовых отношениях.
Третий уровень (комплексная медико-психологическая реабилитация):
- Юридические лица с лицензией на медицинскую практику и специализированными подразделениями (центрами реабилитации, отделениями психотерапии и т.д.);
- ФЛП с лицензией на медицинскую практику и специализированными структурами.
Основные требования к специалистам
- Высшее образование по специальностям "Психология", "Медицинская психология" или "Медицина" (специализация по психотерапии, психиатрии и т.д.);
- Опыт работы: от 1 года в сфере здравоохранения / 2 года по специальности;
- Прохождение профессионального обучения или аттестации за последние 2 года;
- Для психотерапии ПТСР и других расстройств - наличие сертификации по международно признанным методам (CBT, EMDR, IFS и т.д.);
- Супервизия и интервизия - обязательные условия для работы.
Как подать заявку
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Подготовить документы (квалификационные сертификаты, дипломы, подтверждение опыта работы, лицензию для медицинских практик);
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Отправить заявление на регистрацию: psy_registry@mva.gov.ua;
- Подписать договор с Минветеранов;
- Начать предоставление услуг и вести документацию.
Услуги могут предоставляться в форматах: стационарно, амбулаторно или дистанционно.
Преимущества для поставщиков услуг:
- Гарантированная государством оплата;
- Прозрачные условия работы;
- Долгосрочная перспектива сотрудничества;
- Профессиональная поддержка и повышение квалификации;
- Возможность помочь ветеранам адаптироваться в обществе.
Приобщиться к программе могут все юридические лица, кроме тех, которые уже работают по договору с НСЗУ.