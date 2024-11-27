Психологічна допомога стає доступнішою. Як в Україні працюють програми ментального здоров'я

В Україні продовжує реалізація Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Вона спрямована на забезпечення доступності психологічної допомоги, створення мережі підтримки та розширення можливостей для підготовки відповідних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час Другого форуму ментального здоров’я.

Він зазначив, що у 2024 році 22 000 українців отримали ваучери на навчання, зокрема у напрямках, пов’язаних із психологією.

За його словами, понад 108 000 медиків пройшли навчання за спеціальними програмами ВООЗ, а більше 1 000 студентів опановують спеціальність "Медична психологія".

Окрім цього, безоплатні послуги психологічної підтримки стали доступними через Програму медичних гарантій.

За даними уряду, ними скористалися близько 400 000 українців.

Шмигаль додав, що у регіонах створено мережу Центрів життєстійкості. За його словами 211 громад з 23 регіонів приєдналися до цієї ініціативи.

Також відомо, що у школах працюють понад 20 000 фахівців психологічної служби, які допомагають учням долати стрес.

"Активуємо трирівневу складову психологічної підтримки для ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя. Тут головне: реабілітація, працевлаштування, перекваліфікація, ветеранський спорт, ветеранський бізнес і активна участь в соціальному житті", - сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також зауважив, що важливою складовою комплексної політики захисту людського капіталу є державні програми захисту сім’ї, дитинства, розвитку освіти та системи перекваліфікації і працевлаштування.

Прем'єр-міністр подякував працівникам, які безпосередньо допомагають людям, наголошуючи, що вони формують фундамент майбутнього України.

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