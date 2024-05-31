ВООЗ прийняла резолюцію щодо ментального здоров’я у часи війн, ініційовану Україною

Всесвітня асамблея охорони здоров'я підтримала резолюцію щодо ментального здоров’я у часи воєн та катастроф. Вона була ініційована Україною спільно з Королівством Нідерландів.

Про це по повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Країни члени домовилася інтегрувати ментальне здоров'я та психосоціальну підтримку в системи реагування на надзвичайні ситуації.

Як пояснили в українському МОЗ, це рішення є історичним та має зміцнити психосоціальну підтримку у країнах, зокрема, під час воєн, природних катастроф і гуманітарних криз.

"Це ті аспекти, які ми наразі враховуємо в Україні під час розбудови екосистеми психологічної підтримки в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативи першої леді України Олени Зеленської", - сказано у повідомленні.

Зокрема, країни-члени повинні реалізувати Комплексний план дій ВООЗ щодо ментального здоров'я на 2013-2030 роки. При цьому ВООЗ зобов'язана надавати технічну підтримку та сприяти міжвідомчій координації.

"Прогрес буде відстежуватися за допомогою щорічних звітів до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я з 2025 по 2031 роки, що забезпечить підзвітність і постійну увагу до питань, пов'язаних з ментальним здоров'ям у надзвичайних ситуаціях", - додали у МОЗ.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, які є засоби підтримки ментального здоров'я. Окрім того, ми писали про поради психолога щодо подолання стресу та виснаження через війну.

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