У психлікарні в Миколаївській області оформлювали "липові" медичні довідки для ухилянтів

Співробітники ДБР викрили масштабну схему заробітку на оформленні підробних медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

За даними слідства, "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тисяч доларів.

Зазначається, що щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексі (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Окрім того, правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, в ході яких вилучили документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

Нагадаємо, на початку серпня правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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