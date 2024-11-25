Психіатричні огляди в Україні проводитимуть за новими правилами: що змінюється

З 1 січня 2025 року в Україні зміняться правила проведення психіатричних оглядів. Планується, що нововведення дозволять уникнути підробок та зловживань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Довідки про огляди (попередній, періодичний, позачерговий, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) починаючи із 1 січня 2025 року видаватимуть лише медзаклади, які:
Огляди також зможуть проводити ліцензовані медзаклади держструктур, таких як Міноборони, МВС, СБУ тощо.
Ключові зміни полягають у тому, що огляд проводитиме виключно лікар-психіатр, зареєстрований у ЕСОЗ, а довідка буде дійсна протягом 12 місяців із дати проведення огляду.
Наразі 904 медзаклади (1517 місць надання послуг) по всій Україні вже законтрактовані з НСЗУ та готові працювати за новими вимогами.
Зміни передбачені наказом МОЗ №1759.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні отримати консультацію психіатра можна навіть без направлення від сімейного лікаря чи іншого спеціаліста. Звернутися до психіатра можна у медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Це можуть бути як спеціалізовані психіатричні клініки, так і багатопрофільні лікарні чи поліклініки, де працює фахівець.
Також ми писали, що Міністерство охорони здоров’я створило міжвідомчу робочу групу для перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності у 1695 посадовців. Серед справ, які підлягають перегляду: працівники податкової служби, працівники прокуратури, працівники митниці, працівники інших державних органів. У МОЗ зазначили, що список осіб розширюється із надходженням нової інформації від правоохоронних органів.
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