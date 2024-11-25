Психіатричні огляди в Україні проводитимуть за новими правилами: що змінюється

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні отримати консультацію психіатра можна навіть без направлення від сімейного лікаря чи іншого спеціаліста. Звернутися до психіатра можна у медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Це можуть бути як спеціалізовані психіатричні клініки, так і багатопрофільні лікарні чи поліклініки, де працює фахівець.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров’я створило міжвідомчу робочу групу для перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності у 1695 посадовців. Серед справ, які підлягають перегляду: працівники податкової служби, працівники прокуратури, працівники митниці, працівники інших державних органів. У МОЗ зазначили, що список осіб розширюється із надходженням нової інформації від правоохоронних органів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.