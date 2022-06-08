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Псевдоминистру юстиции "ДНР" сообщено о подозрении в коллаборации с оккупантами

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Украина, Среда 08 июня 2022 19:12
Псевдоминистру юстиции "ДНР" сообщено о подозрении в коллаборации с оккупантами Фото :ГБР (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Сообщено о подозрении жителю Донецкой области в коллаборационной деятельности. Это - бывший начальник управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, донецкой полиции. Теперь же возглавил министерство юстиции самопровозглашенной "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, находясь на должности так называемого "министра юстиции ДНР", с целью формирования у граждан мнения относительно законности органов, созданных оккупационной администрацией государства-агрессора, совершал публичные выступления о создании и порядке работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях.

Он выступал на территории временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области - г. Мариуполь, г. Волноваха, пгт Никольское и пгт Мангуш.

Также псевдоміністр участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве между министерством юстиции ДНР" и министерством юстиции РФ в мае этого года и открытии "отдела ЗАГС" в оккупированном Мариуполе.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, по материалам ДВБ Нацполіції Украины.

Судя по фото, обнародованному прокуратурой, речь идет о Юрии Сыроватко.Псевдоминистру юстиции &quot;ДНР&quot; сообщено о подозрении в коллаборации с оккупантами

Напомним, ранее было объявлено подозрение бывшему депутату от "Оппозиционного блока" в Херсонской областному совету. Ему вменяют государственную измену и коллаборационную деятельность.

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