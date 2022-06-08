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Псевдоміністру юстиції "ДНР" повідомлено про підозру у колаборації з окупантами

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Україна, Середа 08 червня 2022 19:12
Псевдоміністру юстиції "ДНР" повідомлено про підозру у колаборації з окупантами Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Повідомлено про підозру мешканцю Донецької області у колабораційній діяльності. Це - колишній начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, донецької поліції. Тепер же очолив міністерство юстиції самопроголошеної "ДНР".

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді так званого "міністра юстиції ДНР", з метою формування у громадян думки щодо законності органів, створених окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював публічні виступи щодо створення та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях.

Він виступав на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області - м. Маріуполь, м. Волноваха, смт Нікольське та смт Мангуш.

Також псевдоміністр брав участь у підписанні угоди про співпрацю між "міністерством юстиції ДНР" та міністерством юстиції РФ у травні цього року та відкритті "відділу РАЦС" в окупованому Маріуполі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами ДВБ Нацполіції України.

Судячи з фото, оприлюдненого прокуратурою, мова йде про Юрія Сироватко.Псевдоміністру юстиції &quot;ДНР&quot; повідомлено про підозру у колаборації з окупантами

Нагадаємо, раніше була оголошена підозра колишньому депутату від "Опозиційного блоку" в Херсонській обласній раді. Йому закидають державну зраду і колабораційну діяльність.

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