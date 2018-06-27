Псевдоминеру железнодорожной станции "Караваевы дачи" в Киеве сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 39-летнему уроженцу города Сумы, который сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы дачи". Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что 24 июня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в г. Киеве поступило сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы дачи". В ходе отработки указанной информации правоохранители эвакуировали 53 людей - посетителей и работников станции. На место происшествия выезжали работники взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ «ЗАМІНУВАВ» ЗАЛІЗНИЧНУ СТАНЦІЮ «КАРАВАЄВІ ДАЧІ», ОГОЛОШЕНО ПРО ПІДОЗРУ Київською місцевою прокуратурою... Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 27 червня 2018 р.

"Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский районные суды.