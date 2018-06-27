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Интервью

Псевдоминеру железнодорожной станции "Караваевы дачи" в Киеве сообщили о подозрении

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 10:58
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 39-летнему уроженцу города Сумы, который сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы дачи". Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что 24 июня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в г. Киеве поступило сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы дачи". В ходе отработки указанной информации правоохранители эвакуировали 53 людей - посетителей и работников станции. На место происшествия выезжали работники взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

 

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Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 27 червня 2018 р.

"Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский районные суды.

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Теги публикации: Киев, минирование, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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