Псевдомінувальнику залізничної станції "Караваєві дачі" у Києві повідомили про підозру

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру 39-річному уродженцю міста Суми, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції "Караваєві дачі". Про це повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що 24 червня до чергової частини Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло повідомлення про підготовку вибуху на залізничній станції "Караваєві дачі". У ході відпрацювання вказаної інформації правоохоронці евакуювали 53 людей - відвідувачів та працівників станції. На місце події виїжджали працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено.

ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ «ЗАМІНУВАВ» ЗАЛІЗНИЧНУ СТАНЦІЮ «КАРАВАЄВІ ДАЧІ», ОГОЛОШЕНО ПРО ПІДОЗРУ Київською місцевою прокуратурою... Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 27 червня 2018 р.

"Проведеними першочерговими слідчими діями "мінера" вдалося встановити та затримати. На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років", - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Києві "мінували" Печерський, Шевченківський та Солом'янський районні суди.