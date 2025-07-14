Псевдомедпослуги за бюджетні гроші: у Києві викрили схему привласнення коштів НСЗУ

За даними РБК-Україна, мова про КНП "Міський заклад з надання психіатричної допомоги" виконавчого органу Київської міської ради.

Як повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань, фігурантами справи є керівництво одного зі столичних медичних закладів та кілька медичних працівників. У межах слідства тривають обшуки як у медзакладі, так і за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За даними слідства, службові особи вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про кількість пацієнтів, які нібито отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". На підставі фальсифікованих звітів до Національної служби здоров’я України, медзаклад отримував бюджетне фінансування.

За попередніми оцінками, заклад привласнив кошти, фактично не надаючи вказаних медичних послуг.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. До розслідування залучено також детективів Бюро економічної безпеки та працівників Офісу Генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Національна поліція та прокуратура сьогодні, 14 липня, роводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя.