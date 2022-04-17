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Псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме

Фото: псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности псевдоруководителю оккупированной Новой Каховки (Херсонская область). Он призывал к сотрудничеству с российскими войсками и отрицал необходимость предоставления гумпомощи населению от украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей Вооруженных сил РФ.

Сообщается, что он был провозглашен так называемым "руководителем" временно-гражданской администрации г. Новая Каховка Херсонской области. В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора.

Так, в своих социальных сетях он отметил о необходимости налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти.

Фото: псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме (gp.gov.ua)

Напомним, из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство. Город временно захвачен российскими военными.

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