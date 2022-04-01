UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома, - The Independent

Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки может уйти с должности. Она присматривается к контракту с одним из американских телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Псаки может уйти из Белого дома к концу 2022 года. Именно с этим связано то, что на этой неделе состоялся дебют Кейт Бедингфилд в зале брифингов для прессы.

Также сообщается, что Псаки присматривается к контракту с кабельными новостями, и ее наиболее вероятным следующим местом работы является телеканал MSNBC.

Напомним, Псаки была пресс-секретарем Белого дома и при предыдущем президенте США, который представлял Демократическую партию, Бараке Обаме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый дом