Псакі може піти з посади прес-секретаря Білого дому , - The Independent

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі може піти з посади. Вона придивляється до контракту з одним з американських телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що Псакі може піти з Білого дому до кінця 2022 року. Саме з цим пов'язано те, що на цьому тижні відбувся дебют Кейт Бедінгфілд в залі брифінгів для преси.

Також повідомляється, що Псакі придивляється до контракту з кабельними новинами, і її найбільш вірогідним наступним місцем роботи є телеканал MSNBC.