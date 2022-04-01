Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома, - The Independent

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки может уйти с должности. Она присматривается к контракту с одним из американских телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Псаки может уйти из Белого дома к концу 2022 года. Именно с этим связано то, что на этой неделе состоялся дебют Кейт Бедингфилд в зале брифингов для прессы.

Также сообщается, что Псаки присматривается к контракту с кабельными новостями, и ее наиболее вероятным следующим местом работы является телеканал MSNBC.