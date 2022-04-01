Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома, - The Independent
Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки может уйти с должности. Она присматривается к контракту с одним из американских телеканалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что Псаки может уйти из Белого дома к концу 2022 года. Именно с этим связано то, что на этой неделе состоялся дебют Кейт Бедингфилд в зале брифингов для прессы.
Также сообщается, что Псаки присматривается к контракту с кабельными новостями, и ее наиболее вероятным следующим местом работы является телеканал MSNBC.
Напомним, Псаки была пресс-секретарем Белого дома и при предыдущем президенте США, который представлял Демократическую партию, Бараке Обаме.
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