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Псакі може піти з посади прес-секретаря Білого дому , - The Independent

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Вашингтон, П'ятниця 01 квітня 2022 17:27
Псакі може піти з посади прес-секретаря Білого дому , - The Independent Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі може піти з посади. Вона придивляється до контракту з одним з американських телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Псакі може піти з Білого дому до кінця 2022 року. Саме з цим пов'язано те, що на цьому тижні відбувся дебют Кейт Бедінгфілд в залі брифінгів для преси.

Також повідомляється, що Псакі придивляється до контракту з кабельними новинами, і її найбільш вірогідним наступним місцем роботи є телеканал MSNBC.

Нагадавши, Псакі була прес-секретарем Білого дому і за попереднього президента США, який представляв Демократичну партію, Барака Обами.

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