Псаки призвала не беспокоиться из-за частого кашля Байдена

Приступы кашля Джо Байдена не является поводом для беспокойства. Президента США в его поездках сопровождает врач.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

Она отметила, что врач регулярно проводит осмотр американского лидера.

Псаки добавила, что существует еще множество других причин для кашля, например, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Она добавила, что в ближайшее время Байден планирует пройти полный медицинский осмотр и пообещала рассказать журналистам о его результатах.