Псакі закликала не турбуватися через частий кашель Байдена

Напади кашлю Джо Байдена не є приводом для занепокоєння. Президента США в його поїздках супроводжує лікар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі .

Вона зазначила, що лікар регулярно проводить огляд американського лідера.

Псакі додала, що існує ще безліч інших причин для кашлю, наприклад, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

Вона додала, що найближчим часом Байден планує пройти повний медичний огляд і пообіцяла розповісти журналістам про його результати.