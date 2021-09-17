Псакі закликала не турбуватися через частий кашель Байдена

Напади кашлю Джо Байдена не є приводом для занепокоєння. Президента США в його поїздках супроводжує лікар.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
Вона зазначила, що лікар регулярно проводить огляд американського лідера.
Псакі додала, що існує ще безліч інших причин для кашлю, наприклад, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.
Вона додала, що найближчим часом Байден планує пройти повний медичний огляд і пообіцяла розповісти журналістам про його результати.
78-річний Байден періодично кашляє під час виступів та інших офіційних заходів, на що часто звертають увагу користувачі соціальних мереж.