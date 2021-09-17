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Псаки призвала не беспокоиться из-за частого кашля Байдена

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Вашингтон, Пятница 17 сентября 2021 03:10
Псаки призвала не беспокоиться из-за частого кашля Байдена Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Приступы кашля Джо Байдена не является поводом для беспокойства. Президента США в его поездках сопровождает врач.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что врач регулярно проводит осмотр американского лидера.

Псаки добавила, что существует еще множество других причин для кашля, например, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Она добавила, что в ближайшее время Байден планирует пройти полный медицинский осмотр и пообещала рассказать журналистам о его результатах.

78-летний Байден периодически кашляет во время выступлений и прочих официальных мероприятий, на что часто обращают внимание пользователи социальных сетей.

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