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Псакі закликала не турбуватися через частий кашель Байдена

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Вашингтон, П'ятниця 17 вересня 2021 03:10
Псакі закликала не турбуватися через частий кашель Байдена Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Напади кашлю Джо Байдена не є приводом для занепокоєння. Президента США в його поїздках супроводжує лікар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що лікар регулярно проводить огляд американського лідера.

Псакі додала, що існує ще безліч інших причин для кашлю, наприклад, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

Вона додала, що найближчим часом Байден планує пройти повний медичний огляд і пообіцяла розповісти журналістам про його результати.

78-річний Байден періодично кашляє під час виступів та інших офіційних заходів, на що часто звертають увагу користувачі соціальних мереж.

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