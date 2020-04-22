PSA Group и "Автоспецпром" бесплатное отремонтируют "скорые" для украинских медучреждений

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Таким образом компании хотят помочь государству в условиях эпидемии COVID-19 сохранить работоспособность системы экстренной медицинской помощи

"Пежо Ситроен Украина" и украинский производитель автомобилей "скорой помощи" ООО "Автоспецпром" в течение месяца проведут бесплатное техобслуживание и ремонт автопарка машин экстренной медицинской помощи марок Citroën и Peugeot для украинских медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе компаний, передает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе, таким образом компании хотят помочь государству в условиях эпидемии COVID-19 сохранить работоспособность системы экстренной медицинской помощи.

"PSA Group в Украине, которая представлена компанией ООО "Пежо Ситроен Украина", и наш партнер по переоборудованию автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" относятся к социально-ответственным компаниям, которые осознают нынешние вызовы и пытаются оказывать всестороннюю поддержку в борьбе с распространением коронавируса", - заявил представитель "Пежо Ситроен Украина" Дамьен Мартан-Кошер.

В свою очередь, в "Автоспецпром" отмечают, что являются неотъемлемой частью системы экстренной медицинской помощи в Украине.

"И мы последовательно работаем, чтобы эта система в том сегменте, который зависит от нас, была максимально эффективной. В том числе – в условиях кризиса, который вызвала эпидемия", – добавил со своей стороны заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Техническое обслуживание базовых автомобилей будет производиться в официальных сервисных центрах Citroën и Peugeot. Ремонт и обслуживание медицинского оборудования сервисные инженеры "Автоспецпром" проведут по месту базирования областных центров экстренной медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" доставил в Одессу 45 реанимобилей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусом.