ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прятала взрывчатку в муке. Пособнице боевиков "ДНР" дали восемь лет тюрьмы

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 21 декабря 2021 10:17
Прятала взрывчатку в муке. Пособнице боевиков "ДНР" дали восемь лет тюрьмы Фото: женщина помогала боевикам "ДНР" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасия Рокитна

Суд признал виновной местную жительницу Донецкой области в содействии деятельности террористической организации. Она прятала схрон с боевыми припасами в пакетах с мукой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, на задачу боевика "ДНР" переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области схрон с боеприпасами, взрывными устройствами и веществами. Для этого она арендовала квартиру и спрятала запрещенные предметы в пакетах с мукой.

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории. Однако совместными усилиями правоохранителей преступление удалось предупредить, а пособницу террористов задержать", - сообщил в ОГП.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, которые являются объектами террористической уязвимости, в Краматорске.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР
NEWS
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
DAILY
Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство