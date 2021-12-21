Ховала вибухівку у борошні. Посібниці бойовиків "ДНР" дали вісім років в'язниці

Суд визнав винною місцеву жительку Донецької області у сприянні діяльності терористичної організації. Вона заховала схрон з бойовими припасами у пакетах з борошном.

В жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання бойовика "ДНР" перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном.

"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати", - повідомив в ОГП.

Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об’єктами терористичної уразливості, у Краматорську.