Прямувала на виконання задачі. Загинула медик "Госпітальєрів" Олександра Мулькевич

В селищі Білий Колодязь на Харківщині росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри". Вибухом з російського безпілотника зачепило також автомобіль цивільних, у якому було троє людей, всі вони поранені, повідомив він.

Про загибель медика Олександри Мулькевич повідомила засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич. За її словами, евакуаційна машина медиків-госпітальєрів прямувала на виконання задачі. Внаслідок влучання FPV-дрона також отримала поранення одна парамедикиня.

"На щиті посестра Майк Мулькевич Олександра Юріївна (27.03.1989-14.08.2024). Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями. На кривавому рахунку росіян іще одна обірвана молода доля відважної українки", - написала вона.

Фото: Олександра Мулькевич (facebook.com/hospitallers)

Побратими так розповідалють про загиблу дівчину на сторінці "Госпітальєрів":

"Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж".

"Я ніколи не зустрічав людину, якій під силу дійсно все! Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про "універсального бійця" який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проект, при цьому завжди створювавши найприємніший "клімат", який тільки доводилось відчувати".

Інформацію про чин прощання і похорону оголосять згодом.

Картка для допомоги родині загиблої героїні: 4441 1111 5615 7160 (Цапенко Лариса Юріївна).