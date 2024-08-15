Ехала на выполнение задачи. Погибла медик "Госпитальеров" Александра Мулькевич

В поселке Белый Колодец на Харьковщине россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Взрыв российского беспилотника задел также автомобиль гражданских, в котором находились три человека, все они ранены, сообщил он.

О гибели медика Александры Мулькевич сообщила основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич. По ее словам, эвакуационная машина медиков-госпитальеров направлялась на выполнение задачи. В результате попадания FPV-дрона также получила ранение одна парамедик.

"На щите посестра Майк Мулькевич Александра Юрьевна (27.03.1989-14.08.2024). Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки", - написала она.

Фото: Александра Мулькевич (facebook.com/hospitallers)

Собратья так рассказывают о погибшей девушке на странице "Госпитальеров":

"Майк была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже".

"Я никогда не встречал человека, которому по силам действительно все! Все наши общие знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавая самый приятный "климат", который только приходилось чувствовать".

Информацию о чине прощания и похорон объявят впоследствии.

Карта для помощи семье погибшей героини: 4441 1111 5615 7160 (Цапенко Лариса Юрьевна).