"Прямой" и "5 канал" поддержали указ президента о единой информполитике

"Коллективы каналов всегда стояли и непоколебимо стоят на проукраинских патриотических позициях. От начала полномасштабного российского вторжения - придерживаются принципа one voice policy, когда все украинские журналисты говорят о войне одним голосом. Голосом с позиции национальных интересов Украины. Наши журналисты работают в горячих точках. Ведущие сплошь и рядом выходят в эфир из бомбоубежища", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что телеканалы способны и в дальнейшем обеспечивать полноценное круглосуточное вещание и эффективно сражаться в информационной войне, защищая Украину, вместе с коллегами-журналистами из других каналов.

"Впрочем, понимаем логику военного положения. Сейчас - время больших испытаний, когда внутреннее единство, консолидация всего общества ради победы является краеугольным камнем, залогом победы. Поэтому мы будем действовать в соответствии с законом. В ожидании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, которым СНБО рекомендовала разработать механизм реализации решения Совета нацбезопасности, начинаем выполнять указ президента", - отмечают журналисты.

Телеканалы также готовы увеличить на всех своих частотах объем трансляции единого марафона на платформе стратегической коммуникации "Единые новости UA Разом".

"Взамен должны получить на паритетных началах с другими участниками проекта достаточный объем времени для трансляции программ "Прямого" и "5 канала" на единой платформе - для внедрения скоординированной государственной информационной политики. Намерены делегировать наших представителей в редакционную группу платформы и марафона для обмена программами, идеями и гостями", - отмечают журналисты.

"Но даже в сложных обстоятельствах не будем забывать, что украинцы ведут свою священную войну с врагом еще и потому, что Украина - не Россия. У нас важны демократия и свобода слова, и принцип законности должны быть незыблемыми даже в обстоятельствах военного положения", - говорится в заявлении.