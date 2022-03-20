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"Прямий" та "5 канал" підтримали указ президента щодо єдиної інформполітики

Фото: "Прямий" та "5 канал" підтримали указ президента Володимира Зеленського щодо єдиної інформполітики (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Телеканали "Прямий" та "5 канал" підтримують зусилля влади в організації оборони країни, в тому числі і в інформаційній сфері. Зокрема, і указ президента Україні, який ввів у дію рішення РНБО "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістів та акціонерів телеканалів.

"Колективи каналів завжди стояли і непохитно стоять на проукраїнських патріотичних позиціях. Від початку повномасштабного російського вторгнення - дотримуються принципу one voice policy, коли всі українські журналісти говорять про війну одним голосом. Голосом з позиції національних інтересів України. Наші журналісти працюють в гарячих точках. Ведучі часто-густо виходять в ефір з бомбосховища", - йдеться в заяві.

В заяві також йдеться, що телеканали здатні й надалі забезпечувати повноцінне цілодобове мовлення і ефективно битися в інформаційній війні, захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів.

"Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині - час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо діяти відповідно до закону. В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента", - зазначають медійники.

Телеканали також готові збільшити на усіх своїх частотах обсяг трансляції єдиного марафону на платформі стратегічної комунікації "Єдині новини UA Разом".

"Натомість маємо отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проекту достатній обсяг часу для трансляції програм "Прямого" та "5 каналу" на єдиній платформі - для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики. Маємо намір делегувати наших представників до редакційної групи платформи і марафону для обміну програмами, ідеями та гостями", - зазначають журналісти.

"Але навіть у складних обставинах не забуваймо, що українці ведуть свою священну війну з ворогом ще і тому, що Україна - не Росія. У нас важливими є демократія і свобода слова, і принцип законності мають бути непорушними навіть в обставинах воєнного стану", - йдеться у заяві.

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