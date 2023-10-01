Прямо в точку. ЗСУ знищили з HIMARS російський ЗРК в Запорізькій області

"Прямо в точку. Сили оборони показали, як GMLRS нищить ворожу техніку на Запорізькому напрямку", - сказав Федоров.

На відео видно, що після вдалої роботи українських військових російський ЗРК "Тор-М" разом з екіпажем залишився в лісосмузі поблизу Молочанська.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Проте варто зазначити, що дедалі частіше вибухи лунають й в окупованих містах Запорізької області. До прикладу в окупованому Бердянську.

Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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