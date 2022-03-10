"Прямо по российскому учебнику": Джонсон опасается применения химического оружия в Украине

"То, что вы слышите о химическом оружии, взято прямо из их учебника. Они начинают рассказывать, что есть химическое оружие, которое хранится у их противников либо у американцев", – заявил Джонсон.

По его словам, все эти разговоры являются маскировкой, фейком перед развертыванием химического оружия именно со стороны РФ.

"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делали. Это циничное, варварское правительство", – добавил премьер-министр.