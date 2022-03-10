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"Прямо по российскому учебнику": Джонсон опасается применения химического оружия в Украине

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 20:59
"Прямо по российскому учебнику": Джонсон опасается применения химического оружия в Украине Фото: Борис Джонсон (news.sky.com)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон опасается, что президент России Владимир Путин отважится применить химическое оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы правительства для Sky News.

"То, что вы слышите о химическом оружии, взято прямо из их учебника. Они начинают рассказывать, что есть химическое оружие, которое хранится у их противников либо у американцев", – заявил Джонсон.

По его словам, все эти разговоры являются маскировкой, фейком перед развертыванием химического оружия именно со стороны РФ.

"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делали. Это циничное, варварское правительство", – добавил премьер-министр.

Напомним, что Белый дом выразил обеспокоенность потенциальным использованием Россией биологического оружия в Украине.

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