"Прямо за російською методичкою": Джонсон побоюється застосування хімічної зброї в Україні

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, взяте прямісінько з їхньої методички. Вони починають розповідати, що є хімічна зброя, яка зберігається у їхніх супротивників або в американців", – заявив Джонсон.

За його словами, всі ці розмови є маскуванням, фейком перед розгортанням хімічної зброї саме з боку РФ.

"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже робили. Це цинічний, варварський уряд", – додав прем'єр-міністр.