Прямо под носом у оккупантов. В Луганской области ВСУ взорвали понтонный мост врага (видео)

"Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон", - йдеться в повідомленні.

Військові не без сарказму дивуються, про що думали окупанти, коли прокладали цей міст, адже, навколо того місця - більш ніж достатньо "недобрих знаків" у вигляді спаленої російської техніки.

"Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - додають військові.