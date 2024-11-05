Прямі влучання - 5%. РФ за жовтень запустила по Україні рекордну кількість дронів

У серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, за цих ти місяці воїнам ППО вдалося збити 3063 ворожих дронів, а це - 71%.
Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з’явились маркування "локаційно втрачені" - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. Із серпня по жовтень 2024 року таких дронів - 1052, що становить 24%.
Відтак, прямі влучання ворожих безпілотників становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною дронів.
За даними українських військових, жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:
За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних дронів. Протиповітряною обороною збито - 1055, локаційно втрачено - 10.
Відсоток збиття за період травень-липень 2024 - близько 94%. Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні та у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 % відповідно.
Зазначимо, останнім часом росіяни активізували атаки дронів по Україні. Кожної ночі ворог запускає десятки "Шахедів". Більшість ворожих цілей успішно знищують українські сили ППО.
Раніше військовий експерт розповів, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія за останній тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Окупанти застосували бомби, ракети та дрони.
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