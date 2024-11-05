Прямі влучання - 5%. РФ за жовтень запустила по Україні рекордну кількість дронів

За даними Повітряних сил ЗСУ, за цих ти місяці воїнам ППО вдалося збити 3063 ворожих дронів, а це - 71%.

Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з’явились маркування "локаційно втрачені" - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. Із серпня по жовтень 2024 року таких дронів - 1052, що становить 24%.

Відтак, прямі влучання ворожих безпілотників становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною дронів.

За даними українських військових, жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

серпень: 818 - запущено, 701 - збито, 91 - локаційно втрачено;

вересень: 1410 - запущено, 1156 - збито, 201 - локаційно втрачено;

жовтень: 2072 - запущено, 1206 - збито, 766 - локаційно втрачено.

За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних дронів. Протиповітряною обороною збито - 1055, локаційно втрачено - 10.

Відсоток збиття за період травень-липень 2024 - близько 94%. Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні та у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 % відповідно.