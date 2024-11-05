Прямые попадания - 5%. РФ за октябрь запустила по Украине рекордное количество дронов

По данным Воздушных сил ВСУ, за этих ты месяцы воинам ПВО удалось сбить 3063 вражеских дронов, а это - 71%.

Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных сил появились маркировки "локационно потерянные" - то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. С августа по октябрь 2024 года таких дронов - 1052, что составляет 24%.

Следовательно, прямые попадания вражеских беспилотников составляют 5%. Также разрушение или повреждение могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.

По данным украинских военных, октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

август: 818 - запущено, 701 - сбито, 91 - локационно потеряно;

сентябрь: 1410 - запущено, 1156 - сбито, 201 - локационно потеряно;

октябрь: 2072 - запущено, 1206 - сбито, 766 - локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных дронов. Противовоздушной обороной сбито - 1055, локационно потеряно - 10.

Процент убытка за период май-июль 2024 года - около 94%. Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5% соответственно.