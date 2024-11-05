Прямые попадания - 5%. РФ за октябрь запустила по Украине рекордное количество дронов

В августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников. Это были как и дроны Shahed, так и БПЛА других типов, имитирующие настоящие "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
По данным Воздушных сил ВСУ, за этих ты месяцы воинам ПВО удалось сбить 3063 вражеских дронов, а это - 71%.
Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных сил появились маркировки "локационно потерянные" - то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам. С августа по октябрь 2024 года таких дронов - 1052, что составляет 24%.
Следовательно, прямые попадания вражеских беспилотников составляют 5%. Также разрушение или повреждение могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.
По данным украинских военных, октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:
За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных дронов. Противовоздушной обороной сбито - 1055, локационно потеряно - 10.
Процент убытка за период май-июль 2024 года - около 94%. Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5% соответственно.
Отметим, в последнее время россияне активизировали атаки дронов по Украине. Каждую ночь враг запускает десятки "Шахедов". Большинство вражесних целей успешно уничтожают украинские силы ПВО.
Ранее военный эксперт рассказал, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.
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