Пряме влучання. ЗСУ показали, як знищили БТР росіян біля Сватового (відео)

Українські військові знищили ворожий БТР окупантів в районі Сватового (Луганська область). Вони залишили росіян без техніки, прицільно влучивши в неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом .

"Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російським військам незабаром доведеться попрощатися з містами Сватове та Кремінна (Луганська область). Окупанти це розуміють, а тому готуються до наступної оборони в Старобільську.

Нагадаємо, за даними карт ISW на сході окупанти своїми атаками намагаються не дати українським силам наростити темпи контрнаступу. Зокрема, наші бійці, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії.

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