"Прозрачная ГАСИ" перекрыла кислород строительной мафии, - экс-глава Кудрявцев

Фото: Алексей Кудрявцев (пресс-служба ГАСИ)

Причиной увольнения Кудрявцев считает реформы в ГАСИ

Руководитель Госархстройинспекции в 2015-2018 годах, уволенный правительством Владимира Гройсмана, Алексей Кудрявцев считает, что причиной его увольнения стали реформы, которые он внедрил в своем ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кудрявцева УНИАН.

В частности, по словам Кудрявцева, речь идет о проекте "Прозрачная ГАСИ" и других электронных сервисах, которые максимально снижают коррупционные риски.

По словам экс-чиновника, безумное давление на него началось именно тогда, когда реформа вышла на финальный уровень.

"Прошлой осенью вся та реформа, которой мы занимались в ГАСИ в течение трех лет, вышла на финальный этап. Это, кроме прочего, означало, что настало время увольнять двух последних руководителей теруправлений ГАСИ, которые были очагами коррупции – в Одесской области и в Киеве. На этот момент уже была запущена система "Прозрачная ГАСИ" (электронная система выдачи разрешений на строительство), были приняты первые нормативные акты, которые противодействовали коррупции. Так вот, когда был уволен руководитель ТУ ГАСИ в Одесской области, которое было наиболее коррумпированным, началось безумное давление .... То есть люди, которых я называю "строительная мафия", понимали, что следующим шагом станет замена руководителя ТУ ГАСИ в Киеве... Местным строительным мафиям не хотелось терять годами отработанные и налаженные схемы", - заявил Кудрявцев.

По его словам, в конце сентября 2018 года он на заседании правительства презентовал "Прозрачную ГАСИ" и рассказал об успехах в борьбе с коррупцией.

"Возможно, до этого строительная мафия не очень верила в наш успех, но после презентации все стало слишком реальным. Когда все заработало и все увидели, что механизм – действенный, люди, которые годами сидели на взяточных схемах, сделали все, чтобы меня уволить", - говорит экс-глава ГАСИ.

Он отметил, что за три года возглавляемое им ведомство сделало немало важных шагов для отрасли.

"Первое – выполнили требования закона о децентрализации, передав функции ГАСИ многим местным общинам. Второе – заменили многих руководителей теруправлений ГАСИ, которые работали на своих местах, ...которые сидели на коррупционных схемах. Третье – разработали и добились принятия закона №1817, который положил конец многим незаконным стройкам за счет замены пяти категорий сложности на три класса последствий в строительстве и отмене декларативного принципа начала строительства. Четвертое – перевели целый ряд услуг в электронный режим, чтобы исключить влияние человеческого фактора", - подчеркнул Кудрявцев.