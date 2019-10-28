"Прозора ДАБІ" перекрила кисень будівельній мафії, - екс-голова Кудрявцев

Фото: Олексій Кудрявцев (прес-служба ДАБІ)

Причиною звільнення Кудрявцев вважає реформи в ДАБІ

Керівник Держархбудінспекції у 2015-2018 роках, усунутий урядом Володимира Гройсмана, Олексій Кудрявцев вважає, що причиною його звільнення стали реформи, які він запровадив у своєму відомстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кудрявцева УНІАН.

Зокрема, за словами Кудрявцева, мова йде про втілення проекту "Прозора ДАБІ" та інших електронних сервісів, котрі максимально знижують корупційні ризики.

За словами екс-чиновника, шалений тиск на нього почався саме тоді, коли реформа вийшла на фінальний рівень.

"Минулої осені вся та реформа, якою ми займалися в ДАБІ протягом трьох років, вийшла на фінальний етап. Це, крім іншого, означало, що настав час звільняти двох останніх керівників теруправлінь ДАБІ, які були осередками корупції – в Одеській області й у Києві. На цей момент уже була запущена система "Прозора ДАБІ" (електронна система видачі дозволів на будівництво), були прийняті перші нормативні акти, які протидіяли корупції. Так ось, коли було звільнено керівника ТУ ДАБІ в Одеській області, яке було найбільш корумпованим, почався …шалений тиск. Тобто люди, яких я називаю "будівельна мафія", розуміли, що наступним кроком стане заміна керівника ТУ ДАБІ в Києві… Місцевим будівельним мафіям не хотілося втрачати роками відпрацьовані й налагоджені схеми", - заявив Кудрявцев.

За його словами, наприкінці вересня 2018 року він на засіданні уряду презентував "Прозору ДАБІ" та розповів про успіхи в боротьбі з корупцією.

"Можливо, до цього будівельна мафія не дуже вірила в наш успіх, але після презентації все стало надто реальним. Коли все запрацювало і всі побачили, що механізм – дієвий, люди, які роками сиділи на хабарних схемах, зробили все, щоб мене звільнити", - говорить екс-очільник ДАБІ.

Він зазначив, що за три роки очолюване ним відомство зробило чимало важливих для галузі кроків.

"Перше – виконали вимоги закону про децентралізацію, передавши функції ДАБІ багатьом місцевим громадам. Друге – замінили багатьох керівників теруправлінь ДАБІ, які працювали на своїх місцях, …які сиділи на корупційних схемах. Третє – розробили і домоглися прийняття закону №1817, який поклав край багатьом незаконним будівництвам за рахунок заміни п’яти категорій складності на три класи наслідків у будівництві і скасуванню декларативного принципу початку будівництва. Четверте – перевели цілу низку послуг в електронний режим, щоб унеможливити вплив людського фактору", - наголосив Кудрявцев.