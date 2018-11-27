ProZorro будет продавать права на пользование недрами, - Госгеонедра

Фото: Олег Кирилюк и Алексей Соболев (facebook.com/geonadra.gov.ua)

Государственная служба геологии и недр начинает экспериментальный проект

Государственная служба геологии и недр Украины начинает экспериментальный проект с государственным предприятием "Прозорро.Продажи". Об этом стало известно во время подписания договора с обеих сторон, рассказал врио председателя Госгеонедр Олег Кирилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как он рассказал, в течение года в рамках проекта в системе ProZorro.Продажи будут появляться лоты в виде специальных разрешений на пользование недрами. А уже в декабре текущего года в ProZorro.Продажи появятся первые лоты по продаже прав на пользование недрами.

"Сегодня Госгеонедра запустили процесс реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов. Заключая договор с ГП "Прозорро.Продажи" мы делаем еще один шаг к проведению прозрачных и честных торгов. Для нас очень важно сделать получение специальных разрешений на недра не только транспарентными, но и ефекивними", — подчеркнул Кирилюк.

Он также отметил, что электронные аукционы - это действенный механизм отслеживания всех этапов продаж, без каких-либо контактов с чиновниками.

"Теперь для получения спецразрешений надо будет лишь один раз прийти в Госгеонедра", - подытожил Кирилюк.

По словам и.о. директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева подписание договора - это только первый этап работы с аукционами по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

"Мы будем тестировать площадки, заводить первые лоты, запускать первый аукцион такого вида. Это огромный этап подготовки и реализации такого проекта. Как я ранее говорил, что Прозорро.Продажи становится настоящим онлайн двигателем для аукционов на любой вкус", — рассказал Соболев.

Пока Госгеонедра готовят аукционную документацию для 10 лотов, которые будут выставлены на первые электронные торги. Это станет возможным при запуске онлайн-платформы на базе ProZorro 4 декабря 2018 года.

Ранее Кирилюк заявлял, что Госгеонедрами подготовлено 30 участков на суше для продажи на аукционах, по которым отправлены письма для согласования в облсовет.

Как известно, договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период реализации Экспериментального проекта до 01 декабря 2019 года. В случае продления периода реализации Экспериментального проекта Договор может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения на этот период.