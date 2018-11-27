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ProZorro продаватиме права на користування надрами, - Держгеонадра

Новини » Економіка    27.11.2018 - 12:46
ProZorro продаватиме права на користування надрами, - Держгеонадра
Фото: Олег Кирилюк Олексій Соболев (facebook.com/geonadra.gov.ua)

Державна служба геології та надр розпочинає експериментальний проект

Державна служба геології та надр України розпочинає експериментальний проект з державним підприємством "Прозорро.Продажі". Про це стало відомо підчас підписування договору з обох сторін, розповів т.в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як він розповів, протягом року у рамках проекту в системі ProZorro.Продажі з’являтимуться лоти у вигляді спеціальних дозволів на користування надрами. А вже в грудні поточного року в ProZorro.Продажі з'являться перші лоти з продажу прав на користування надрами.

"Від сьогодні Держгеонадра запустили процес реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів. Укладаючи договір з ДП "Прозорро.Продажі" ми робимо ще один крок до проведення прозорих та чесних торгів. Для нас дуже важливо зробити отримання спеціальних дозволів на надра не тільки транспарентними, а й ефекивними", — підкреслив Кирилюк.

Він також зазначив, що електронні аукціони - це дієвий механізм відстежування всіх етапів продажу, без будь-яких контактів з чиновниками.

"Тепер для отримання спецдозволів треба буде лише один раз прийти у Держгеонадра", - підсумував Кирилюк.

За словами в.о. директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболева підписання договору - це тільки перший етап роботи з аукціонами з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

"Ми будемо тестувати майданчики, заводити перші лоти, запускати перший аукціон такого виду. Це величезний етап підготовки і реалізації такого проекту. Як я раніше говорив, що Прозорро.Продажі стає справжнім онлайн двигуном для аукціонів на будь-який смак", — розповів Соболев.

ProZorro продаватиме права на користування надрами, - Держгеонадра

Наразі Держгеонадра готують аукціонну документацію для 10 лотів, які будуть виставленні на перші електронні торги. Це стане можливим підчас запуску онлайн-платформи на базі ProZorro 4 грудня 2018 року.

Раніше Кирилюк заявляв, що Держгеонадрами підготовлено 30 ділянок на суходолі для продажу на аукціонах, по яким відправлені листи для погодження в облради.

Як відомо, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє на період реалізації Експериментального проекту до 01 грудня 2019 року. У разі продовження періоду реалізації Експериментального проекту Договір може бути продовжений шляхом укладення додаткової угоди на цей період.

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Новини України ГосгеонедраОлег КирилюкProZorro, публичные закупки, государственные закупки
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