ПриватБанк установил единый тариф для POS-терминалов: какой будет комиссия при покупках
ПриватБанк установил для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках. С 15 января 2022 года тариф для приема платежей по банковским картам составит 1,8% плюс 400 гривен абонплаты в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отмечается в сообщении, тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет подключен автоматически.
При этом действующие партнеры сети #cashless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса".
Напомним, в 2021 году международные платежные системы Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине. С 26 ноября ставка составила 1,2%.
Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.
Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца, в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных POS-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.