Прозорість і довіра: Резніков і Остін обговорили подальше партнерство

Міністр оборони Олексій Резніков поговорив із своїм колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського міністра в Twitter.
"Я мав розмову з моїм другом Ллойдом Джеймсом Остіном III. Ми обговорили результати минулого року. Прозорість і довіра є ключовими принципами дружби та партнерства", - написав він.
Також Резніков подякував США за непохитну підтримку України протягом року і запевнив у близькій перемозі над ворогом.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію.
Також він сказав, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.