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Прозрачность и доверие: Резников и Остин обсудили дальнейшее партнерство

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Елена Черкасец

Министр обороны Алексей Резников побеседовал со своим коллегой министром обороны США Ллойдом Остином в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского министра в Twitter .

"Я беседовал с моим другом Ллойдом Джеймсом Остином III. Мы обсудили результаты прошлого года. Прозрачность и доверие являются ключевыми принципами дружбы и партнерства", - написал он.

Также Резников поблагодарил США за твердую поддержку Украины в течение года и заверил в близкой победе над врагом.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию.

Также он сказал, что антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

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