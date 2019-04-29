Проживающих вблизи сгоревшего Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом

Префектура полиции Парижа предупредила жителей близких к Нотр-Даму районов о возможном загрязнении свинцом после пожара. Об этом сообщает Le Point.



Отмечается, что результаты анализа, проведенные центральной лабораторией, показали, что в некоторых зонах присутствует свинец, в частности в помещениях, которые оставались открытыми в момент пожара и где оседала пыль. Жителей близких к Нотр-Даму районов призвали провести уборку в своих квартирах, протереть мебель и другие предметы.



Известно, что свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Ранее сообщалось, что французские 25 апреля полицейские начали осматривать собор Нотр-Дам де Пари впервые после пожара.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.