Прожитковий мінімум в Україні розморозять: який буде розмір в наступні три роки

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімум. Він зростатиме на рівень інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Його пропонують підвищити:
Як зазначається в документі, прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом є, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я та освіти.
У 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням індексу споживчих цін для відповідного року, що становитиме:
Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року
Як зазначається в Бюджетній декларації, на шляху європейської інтеграції Україні висунуто ряд вимог, серед яких продовження реформи державного управління в Україні.
Так, у 2026-2028 роках продовжуватиметься здійснення оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, запровадженої у 2024 році.
"Водночас Верховна Рада України та уряд будуть спрямовувати зусилля на "відв’язку" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів", - йдеться в документі.
Нагадаємо, у 2024 році Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму та інші соціальні стандарти на 2025-2027 роки. Водночас у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд вирішив індексувати соціальні виплати на рівень інфляції.
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