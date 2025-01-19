Пройти повторно ВЛК до 4 лютого або штраф? Що варто знати "обмежено придатним"

Зміст

Що це означає?

4 травня 2024 року набув чинності ЗУ № 3621-IX, відповідно до якого встановлено, що громадяни України, які раніше були визнані "обмежено придатними", протягом 9 місяців з дня набрання чинності цього закону підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Тобто це означає, що нового статусу такі громадяни автоматично не набувають - лише повторний висновок ВЛК визначить ступінь придатності до військової служби. Щоб це зробити, потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання з відповідною заявою.

Як заявляють в Міноборони, на даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для його видачі військовозобов’язаного мають викликати повісткою. Однак, якщо повістки не було, то громадянин може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

Після проходження комісії статус громадянина оновиться. І він може бути визнаним як "придатним", так і "непридатним" до військової служби (зазначимо, що Міноборони оновило список критеріїв, за якими ВЛК встановлює "придатність" чи "непридатність" за оновленим переліком хвороб).

Втім, чимало питань виникає найголовніше - чи мають чоловіки самі ініціювати проходження ВЛК, або ж вони мають спочатку отримати повістку і вже лише після того зобов'язані проходити комісію.

Річ у тім, що закон зобов'язує громадян з обмеженою придатністю фактично самим ініціювати повторне породження ВЛК. При цьому в постанові Кабміну про правила військового обліку йдеться, що особу мають викликати. Однак адвокати звертають увагу, що закон ухвалений Радою, має вищу юридичну силу, порівняно з постановою Кабміну.

Це дискусійне питання деякі адвокати називають як так звану "юридичну колізію". Втім, член оборонного Комітету ВРУ та нардеп Федір Веніславський в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що "взагалі юридично не бачить жодних проблем та жодних колізій".

"Постанова Кабміну, яка передбачає виклик через повістку, означає, що відбуваються мобілізаційні заходи. Це інший закон, який передбачає, що у випадку призову громадянина, який є військовозобов'язаним, він має отримати повістку і пройти ВЛК. Ми говоримо про іншу категорію, яких не треба викликати, бо їх ніхто не мобілізує. Вони мали виконати норму закону та прийти на ВЛК", - сказав Веніславський.

Статуси "придатний" і "непридатний"

При медичному огляді визначаються наступні ступені:

Придатний:

До військової служби. Особа залишається придатною для виконання як бойових, так і небойових завдань.

Особа залишається придатною для виконання як бойових, так і небойових завдань. До служби у виді Збройних Сил України. Громадянин придатний до служби у підрозділах морської піхоти, Десантно-штурмових військах, підводних човнах, спеціальних спорудах тощо.

Громадянин придатний до служби у підрозділах морської піхоти, Десантно-штурмових військах, підводних човнах, спеціальних спорудах тощо. До служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших допоміжних структурах. Особа придатна для служби у логістичних, медичних та інших підрозділах, але не в спеціальних або бойових підрозділах.

Непридатний:

До служби у виді Збройних Сил України або за військовою спеціальністю . Визначається непридатність до спеціалізованих підрозділів, таких як Десантно-штурмові війська чи підводні човни.

. Визначається непридатність до спеціалізованих підрозділів, таких як Десантно-штурмові війська чи підводні човни. До військової служби з переоглядом через 6-12 місяців . Під час воєнного стану такі військовослужбовці звільняються з запасу, але мають можливість перегляду стану здоров’я.

. Під час воєнного стану такі військовослужбовці звільняються з запасу, але мають можливість перегляду стану здоров’я. До військової служби з виключенням з військового обліку. Надає право на звільнення зі служби та виключення з обліку. За бажанням можна подати рапорт на продовження служби.

Що буде, якщо повторно не пройти ВЛК?

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК - це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Полтавському ТЦК та СП звертають увагу, оскільки Закон України № 3621-IX класифікується як законодавство про оборону, за його порушення передбачено відповідальність - штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Веніславський у розмові з РБК-Україна також акцентував, що громадяни з обмеженою придатністю мали вдосталь часу, аби виконати вимогу закону й пройти повторну ВЛК для оновлення статусу.

"Хто не виконав - далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства. А відповідальність за порушення правил військового обліку, а це одні зі складових цих правил, встановлена адміністративна відповідальність, яка діє вже десяток років", - додав Веніславський.