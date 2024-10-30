Пройшла полон, будучи вагітною. Як зараз живе бойова медикиня Мар'яна Мамонова

Що відомо про Мар'яну Мамонову

Мар'яна народилася 1991 року у селищі Млинові, що на Рівненщині. Спершу навчалась у Тернопільському медичному університеті ім. Горбачевського, згодом – у Київській військово-медичній академії.

До війська Мамонова долучилась у 2018 році. Під час АТО пройшла чотири ротації, була начальницею медичної служби 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської.

На початку повномасштабного вторгнення була на позиціях у селі Широкине, яке розташоване за 20 км від Маріуполя. Згодом опинилась в оточеному Маріуполі на металургійному заводі імені Ілліча. Жінка там надавала допомогу пораненим, виїжджала на медичну евакуацію.

"На війні у жінок спрацьовує материнський інстинкт, який прагне зберегти життя чийогось сина, брата, чоловіка і повернути їх якійсь іншій жінці", – розповідає Мар'яна.

Мар'яна Мамонова (фото: mariasha_mamonova)

Перед початком великої війни Мар'яна із чоловіком Василем, який є військовослужбовцем 12-ї бригади Національної гвардії, планували дитину. Втім, про свою вагітність первістком жінка дізналась у середині березня, коли вже велись повномасштабні бойові дії.

"Зовсім випадково у мене з собою виявився тест на вагітність. Я не була готова, що він буде позитивним. Від шоку я почала плакати. Це був мікс емоцій – що ж я робитиму і водночас була радість від того, що стану мамою", – розповідала згодом Мар'яна.

На початку квітня 2022 року Мамонова разом з морпіхами своєї бригади потрапила у російський полон. Її направили в Оленівку, що на окупованій Донеччині.

Мар'яна під час служби (фото: mariasha_mamonova)

Про російський полон і повернення додому

Мар'яна пробула у полоні понад пів року. Весь цей час росіяни морально тиснули на жінку, переконували, що її не обміняють, оскільки вона не бойова одиниця, що Україні вона вже не потрібна.

"Найважче було витримати перші два місяці. Нас охороняли з собаками, там був військовий "беркут", який говорив, що ми особливо небезпечні. А були і такі, що відправляли мене в клітку, закривали, і переді мною їли яблуко, чи ще щось там. А мені так хотілось тоді їсти", – розповідала Мамонова.

До 6-го місяця вагітності жінка спала на підлозі у камері, далі – на одному ліжку із ще однією полоненою.

"Будучи вже на 9 місяці, мені стало страшно, що народжувати прийдеться в ДНР. Я розуміла, що ніхто не прийде на мою виписку, ніхто не привітає з народженням дитини, не подарує квіти, і найстрашніше, не забере мене додому. Я сама", – зізналась жінка.

За словами Мамонової, вона була готова йти додому хоч пішки, головне, аби дитина народилася в Україні.

"Хоча за 6,5 місяців полону я не боялася вже тюрми чи подібних місць. Я боялась, що в мене заберуть мою дитину – ту маленьку частинку, яка давала мені сили не здатися і не падати духом", – згадувала Мамонова.

Мар'яну обміняли 21 вересня 2022 року, а вже через 4 дні вона народила здорову дівчинку Анну-Марію.

"Моє повернення додому було важким і тривалим процесом, над яким працювала вся країна та, напевно, увесь світ. Люди, яких я не знаю, але які були небайдужими до моєї історії. Люди, яких я не знаю, зробили для мене так багато – ви повернули нас додому. Перебуваючи в полоні, я не знала що за мене і мою дитину, ви стільки всього проробили", – писала Мар'яна у соцмережах.

Мар'яна під час обміну полоненими (фото із відкритих джерел)

Як зараз живе і чим займається Мар'яна Момонова

Зараз Мар'яна живе у Львові, виховує доньку та веде активну громадську діяльність. Влітку цього року жінка заснувала благодійний фонд, діяльність якого направлена на допомогу колишнім полоненим жінкам, жінкам-військовослужбовицям та дружинам полеглих захисників.

У рамках фонду діє два проекти: HealMe, спрямований на психологічну реабілітацію жінок, які пройшли полон. Другий проект – пакунок малюка. Майбутнім мамам передають необхідні речі для догляду за новонародженими.

"Для мене це дуже важливі напрямки, оскільки я знаю як важко жінкам, які повернулися з полону адаптуватися і жити в соціумі, як важко жінкам, у яких вагітність проходить в страху та тривозі за свого чоловіка та дитину. Ці напрямки стали для мене не лише справою, але й моєю місією, які сповнені емоцій та любові", – розповідає Мар'яна.

Мар'яна сім'єю (фото: mariasha_mamonova)

Також Мар'яна бере участь у різноманітних благодійних проектах. Зокрема нещодавно долучилась до ініціативи "Воїни-супергерої", де розповідає діткам про свій досвід бойового медика, перебування у Маріуполі та полоні. А також пояснює малечі, як правильно реагувати на військових, які мають ампутації кінцівок.

"У сучасному світі та в сьогоднішніх реаліях ми повинні пристосовуватись до обставин, які виникають внаслідок повномасштабного вторгнення. Наші дітки – це наша надія, тому ми маємо власним прикладом виховувати в них щирі людські якості, такі як: підтримка, розуміння, милосердя", – каже Мар'яна.

Мар'яна під час зустрічі із дітками (фото: mariasha_mamonova)

Зараз Мар'яна відкрила збір на 360 тис. грн у рамках проекту "Пакунки малюка" для жінок-військовослужбовиць і просить всіх небайдужих долучитись до допомоги.

"Наразі ми збираємо на 20 пакунків для новонароджених дітей жінок військовослужбовців", – розповідає Мар'яна.

Також жінка періодично ділиться із своїми підписниками фото і відео дворічної донечки, яка уже ходить у садок, а також часто супроводжує свою маму у поїздках, навіть закордонних. Мар'яна зізнається, що бути мамою – важка "робота", але їй подобається. Мар'яна з донькою (фото: mariasha_mamonova)