Проїзд у міському транспорті Львова: скільки коштують квитки та де їх придбати

Тарифи на проїзд

Тариф на проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах у місті однаковий та становитиме:

за умови оплати "ЛеоКарт" - 13 грн за одну поїздку;

за умови оплати банківською карткою - 15 грн за одну поїздку;

за умови оплати готівкою - 20 грн за одну поїздку.

Варто зауважити, що найдешевшим проїзд по місту буде із використанням "ЛеоКарт".

Також є можливість скористатися місячним абонементом для поїздок трамваями і тролейбусами, ціна якого складатиме:

для підприємств і організацій - 500 грн;

звичайний проїзний - 430 грн;

студентський проїзний - 215 грн.

За умови придбання електронного проїзного квитка на 30 днів, ціна звичайного і студентського буде становити 420 і 210 грн відповідно.

Окрема оплата за габаритний багаж

Зокрема У ЛКП "Львівавтодор" нагадують пасажирам, що за перевезення габаритного вантажу у громадському транспорті також необхідно платити.

Вартість такого додаткового квитка при безготівковій оплаті складає 13 грн, а при оплаті готівкою у водія - 20 грн.

Як придбати та поповнити "ЛеоКарт"

Як зазначають у Львівській міській раді, загальні картки зараз можна придбати та поповнити у 76 пунктах продажу - кіосках "Інтерпрес" та терміналах EasyPay на основних зупинках транспорту.

Одночасно можна купити необмежену кількість карток. При цьому не потрібно жодних документів, що засвідчують особу чи інші ідентифікаційні дані покупця.

Ціна карти складає 60 гривень, однак для пільговиків, які живуть, навчаються чи працюють на території Львівської МТГ, такі картки виготовляють безкоштовно.