Проїзд у міському транспорті Львова: скільки коштують квитки та де їх придбати

Мешканці та гості Львова для швидкого переміщення містом мають змогу скористуватись різними видами транспорту. Вартість проїзду залежить від способу розрахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Тариф на проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах у місті однаковий та становитиме:
Варто зауважити, що найдешевшим проїзд по місту буде із використанням "ЛеоКарт".
Також є можливість скористатися місячним абонементом для поїздок трамваями і тролейбусами, ціна якого складатиме:
За умови придбання електронного проїзного квитка на 30 днів, ціна звичайного і студентського буде становити 420 і 210 грн відповідно.
Зокрема У ЛКП "Львівавтодор" нагадують пасажирам, що за перевезення габаритного вантажу у громадському транспорті також необхідно платити.
Вартість такого додаткового квитка при безготівковій оплаті складає 13 грн, а при оплаті готівкою у водія - 20 грн.
Як зазначають у Львівській міській раді, загальні картки зараз можна придбати та поповнити у 76 пунктах продажу - кіосках "Інтерпрес" та терміналах EasyPay на основних зупинках транспорту.
Одночасно можна купити необмежену кількість карток. При цьому не потрібно жодних документів, що засвідчують особу чи інші ідентифікаційні дані покупця.
Ціна карти складає 60 гривень, однак для пільговиків, які живуть, навчаються чи працюють на території Львівської МТГ, такі картки виготовляють безкоштовно.
Нагадаємо, напередодні ми розповідали про те, скільки коштує проїзд на міському транспорті у Києві.
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