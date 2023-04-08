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Пройдуть біля кордонів РФ. У НАТО анонсували найбільші авіаційні навчання

Фото: НАТО проведе найбільші авіаційні навчання в Європі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни НАТО з 12 по 23 червня організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.

Про це заявив генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ло, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу нацгвардії США.

Навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці та пройдуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.

"Air Defender 2023 перевірять нашу здатність швидко розгортати і швидко використовувати авіацію сил НАТО. НАТО - це суто оборонний альянс. Але якщо хтось нападає на одну країну, він нападе на всіх нас", - заявив Ло.

Крім Німеччини та США, у розгортанні збройних сил Альянсу візьмуть участь 22 країни-союзники. Повідомляється, що в навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Раніше повідомлялося, що НАТО в період з 18 по 21 квітня проведе у Таллінні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023.

Також з 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьма державами-членами НАТО.

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