Где пройдет реванш Усик-Джошуа: рассматривают три места

Промоутер Александр Красюк рассказал о возможных местах проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа. Их три возможных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky Sports.
Он сообщил, что планирует встретиться с коллегой Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем.
"Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - именно в таком порядке назвал претендентов на реванш промоутер Александра Усика Александр Красюк.
Он надеется, что до конца 2021 года смогут принять окончательное решение по этому поводу.