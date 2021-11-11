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Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця

Автор: Анастасія Рокитна

Промоутер Олександр Красюк розповів про можливі місця проведення реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і екс-чемпіоном Ентоні Джошуа. Їх три можливих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky Sports.

Він повідомив, що планує зустрітися з колегою Едді Хірном протягом декількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем.

"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - саме в такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Він сподівається, що до кінця 2021 року зможуть прийняти остаточне рішення з цього приводу.

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Олександр Усик