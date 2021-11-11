Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця

Промоутер Олександр Красюк розповів про можливі місця проведення реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і екс-чемпіоном Ентоні Джошуа. Їх три можливих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky Sports.
Він повідомив, що планує зустрітися з колегою Едді Хірном протягом декількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем.
"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - саме в такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.
Він сподівається, що до кінця 2021 року зможуть прийняти остаточне рішення з цього приводу.